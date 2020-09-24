جامعة عين شمس تدشن حملة لدعم الطلاب غير القادرين

انتهت جامعة عين شمس من إعداد المقررات الإلكترونية للكليات النظرية الخمس المتبعة لنظام المنهج المعد مسبقاً وهي كليات (الآداب، الحقوق، التجارة، التربية، البنات)، وذلك في إطار استعدادات جامعة عين شمس لاستقبال العام الجامعي الجديد 2020-2021، برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني ورعاية وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جامعة عين شمس تكفل غير القادرين وتقدم لهم المقررات الإلكترونية مجاناً

وأوضح عبد الفتاح سعود أن الكثافة العددية الكبيرة لنسب التحاق الطلاب بهذه الكليات وفي ظل حرص الجامعة على مواكبة التطور الحادث في النظم التعليمية عالمياً ومحلياً، فضلاً عن ضرورة التماشي مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا على نظم التعليم، مضيفاً أن جامعة عين شمس استطاعت بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة وما يتبعها من إدارات في الكليات الخمس سالفة الذكر، الانتهاء من إعداد المقررات الإلكترونية لطلاب مختلف المراحل الدراسية بها.

المقررات الإلكترونية تحقق علاقة تعليمية كريمة ومحترمة بين الطالب والأستاذ

وأضاف سعود أنه سيتم تسليم الطلاب اسطوانات مدمجة شاملة مقرر الفصل الدراسي الأول كاملاً، بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب للدخول على المنصة التعليمية الخاصة به وكذلك كافة ما يتعلق بها من روابط أو مواقع تعليمية.

وأكد سعود أنه بتطبيق هذا النظام التعليمي سوف يتم القضاء تماما على استغلال أصحاب المكتبات وتجار المذكرات وغيرهم للطلاب الذين كانوا مضطرين لشراء مذكرات أو كتب بمبالغ باهظة وفي الوقت نفسه عدم وجود موعد محدد للحصول على المقرر، الأمر الذي كان يؤثر سلباً على فترة مذاكرة الطالب للمنهج واستيعابه بشكل جيد نظرا لتأخر توافر هذه المناهج بالمكتبات.

القضاء على استغلال تجار المذكرات بوضع نظم تعليم إلكترونية متطورة

وشدد سعود على أن الجامعة تتحمل تكلفة هذه المقررات كاملة لكل الطلاب الخاضعين لنظام التكافل الاجتماعي، وأن الطلاب غير القادرين سوف يتحملون تكلفة تقل كثيرا عن تلك التي كانوا يدفعونها نظير كتب أو مذكرات يحصلون عليها من مكتبات أو مصادر غير معلومة وغير خاضعة لأي إشراف جامعي.