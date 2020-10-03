تعرف على السقف المالي للدعاية الانتخابية لمجلس النواب

حدد القرارالصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب،والمنشور فى الجريدة الرسمية، الحد الآقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويكون الجد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردى 500 ألف جنيه ،ويكون الحد الآقصى فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.

وبالنسبة لمرشحى القوائم الانتخابية، حدد القرار الحد الآقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها "42"مقعدا بنحو 7 ملايين جنيه، وفى الإعادة 2 مليون و800 ألف جنيه.

ويكون الحد الآقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 مليون و600 ألف جنيه، وفى الإعادة يكون الحد الآقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه.

ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الآحزاب السياسية المصرية، بشرط الإيجاوز إجمالى التبرعات العينية والنقدية 5%من الحد الاقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذة النسبة ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة _بأسماء الآشخاص والآحزاب الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع.

وحظرت الهيئة من تلقى أية تبرعات من جهات محددة سواء كانت دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وذلك من أى من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى ،دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية ،كيان يساهم

وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، و يوم 5 أكتوبر وتستمر حتى 18 أكتوبر الساعة 12ظهرا.

و تبدأ فى المرحلة الثانية يوم 19 أكتوبر وتنتهى يوم 1 نوفمبر الساعة 12ظهرا، وبالنسبة للإعادة فى المرحلة الأولى تبدأ يوم 2 نوفمبر وتنتهى الساعة 12 ظهر يوم 18 نوفمبر والمرحلة الثانية تبدأ يوم 16 نوفمبر وتنتهى الساعة 12 ظهر يوم 2 ديسمبر.