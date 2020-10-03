حظك اليوم السبت 3-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي المتربط لمختلف الأبراج المرتبط بعالم الفلك، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم يدفعك الفلك للانطلاق والحركة وترى الأمور بصورة أوضح.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن عن خططك وتجنب الأضواء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. الوضع الفلكي قد يثير أعصابك، وعليك بالصبر والمرونة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك زملاء مخلصون.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بفترة أفضل وقد تشغلك اليوم صداقات ولقاءات مفيدة تسعى إليها.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس والقمر والمريخ في وضع معاكس وعليك أن تكون موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك طاقة ويقظة ولباقة وقدرة على التماسك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية وتعمل بإخلاص.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة تجمعك بالأحباب وتقبل على المعرفة بحماس كبير.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للتفكير بمشروعات مستقبلية وتخطط جيدا لها واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس ببرجك تمنحك روح تفاؤل والفرصة سانحة لتحقيق تواصل رائع مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تحترس اليوم في خطواتك المهنية وخاصة الأمور القانونية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

لقمر في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك وتوظفها جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك واليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم تميل للعناد.. حاول ألا ترفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تعيش في الحاضر وأن تستمتع به وأن تنسى آلام الأمس.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تبدو اليوم ملهما بالأفكار اللامعة وتتمتع بمخيلة لا تنضب.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بود وحب فتزداد جاذبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، فقط راجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس بمواجهتك ومن المهم أن تنتبه في معاملاتك مع الأحباب ولا ترفض الاستماع لوجهة النظر الأخرى.. قد تستفيد منها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.