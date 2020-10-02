حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتميز بعدم قبوله بفرض السيطرة عليه، فدائما يفضل أن يكون حرا طليقا، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل الحظ تدفعك لإظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.