غداً.. انطلاق البرنامج التدريبي لقيادات الجامعات الأهلية بـ"عين شمس"

ينطلق، غداً الأحد، البرنامج التدريبي لقيادات الجامعات الأهلية الجديدة مثل جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة وجامعة المنصورة الجديدة بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن البرنامج التدريبي يشمل 4 برامج تدريبية: الأول لرؤساء الجامعات ونوابهم، والبرنامج الثاني خاص بتدريب أعضاء هيئة التدريس والبرنامج الثالث مخصص للهيئات المعاونة، ويهتم البرنامج برفع كفاءة وتدريب الإداريين بكلا من جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية.

وأوضحت الجامعة أن التدريب يتم بحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق أبو المعاطي، المشرف العام على المشروع بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس جامعة الجلالة، والدكتورة سامية عزب، عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية، والدكتورة نيفين عاصم، مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ومديرة المشروع.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت، أن الجامعات الأهلية الجديدة حصلت على العديد من المنح الدراسية في عدة تخصصات، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين يتم قبولهم في اختبارات القبول، من التقدم إلى الجامعات للحصول على منح، وفقا للشروط والمعايير التي تم وضعها.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشفت أن التقدم واختيار الرغبات من البرامج المتاحة تم عبر منظومة التقدم الإلكترونية https://admission.egypt-hub.edu.eg/ وذلك اعتبارا من العاشرة صباح الخميس 1 أكتوبر وحتى العاشرة من مساء السبت 3 أكتوبر، مؤكدة أنه سيتم عقد الاختبارات الإلكترونية للتقدم يومي الأحد 4 أكتوبر والاثنين 5 أكتوبر 2020.

تنتهي اليوم، السبت، المرحلة الثانية من التقديم للجامعات الأهلية الجديدة، للالتحاق ببرامج الجامعات الجديدة المتميزة ضمن مرحلة التقدم الثانية، للطلاب الذين لم يتقدموا في المرحلة الأولى أو الذين لم يتمكنوا من دخول أي من امتحانات القبول سابقاً لأسباب فنية.

وكشفت وزارة التعليم العالي، أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعات المصرية الأهلية على إتاحة أكبر فرصة ممكنة للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية.