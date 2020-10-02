طقس السبت مائل للحرارة على القاهرة.. وأمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

وتنشط حركة الرياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وأيضاً أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على جنوب الصعيد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 23

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 33 23

طنطا 31 23

شبين الكوم 32 24

دمنهور 30 24

بلطيم 29 24

مطروح 28 20

السلوم 33 22

سيوة 34 21

بورسعيد 29 25

دمياط 28 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 23

الإسماعيلية 33 21

السويس 33 23

العريش 30 23

رفح 30 22

طابا 32 22

الطور30 23

شرم الشيخ 35 28

الفيوم 33 24