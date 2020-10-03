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حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على التكيف والتأقلم مع جميع الظروف المحيطة به، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك زملاء مخلصون.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بفترة أفضل وقد تشغلك اليوم صداقات ولقاءات مفيدة تسعى إليها.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

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