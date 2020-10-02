طرق استفادة كبار السن من دعم تذكرة المترو والسكة الحديد

أنهت وزارتا النقل والتضامن الاجتماعى اتفاقهما حول توفير وسائل النقل العامة لمن يتخطى عمرهم الـ70 عامًا مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، مع تقديم تخفيض قيمته 50٪؜ لمن هم فوق 60 عاما.

وأعلنت وزارة النقل، عن كيفية استفادة كبار السن بهذا التخفيض خلال استقلالهم قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، كالتالي:

1- السكة الحديد ومترو الأنفاق خصصت شباك حجز بالمحطات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

2- يقدم المستفيد بالدعم بطاقة الرقم القومى الخاصة به إلى صراف التذاكر الموجود على شباك الحجز سواء كان يتجه لاستقلال قطارات المترو أو السكة الحديد.

3- إذا كان المستفيد فوق سن الـ 60 عام يحصل على تذكرة المترو بقيمة 50 قرشا لاستقلال أي عدد من محطات المترو وإذا كان فوق سن الـ 70 عاما يحصل عليها مجانا لاستقلال أيضا أي عدد من المحطات.

4- لابد أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية.

5- يحصل كبار السن على هذا الدعم بموجب بطاقة الرقم القومى.

6- إذا كان المستفيد متجها لاستقلال السكة الحديد فهو يحصل علي تذكرة مجانية إذا كان فوق سن الـ 70 عاما ويدفع 50% من قيمتها إذا كان فوق سن الـ 60 عاما.

تخفيضات اشتراكات كبار السن بالقطارات

1- %98 تخفيضات على اشتراكات كبار السن.

تخفيضات اشتراكات كبار السن في مترو الأنفاق

1- تصل التخفيضات إلى 97.8% لثلاث مراحل بعدد 25 محطة.

2- تصل التخفيضات إلى 98.5 لعدد أربع مراحل بعدد 39 محطة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت تخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عاما، وإعفاء المواطنين المسنين فوق الـ70 عاما من كافة رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات.