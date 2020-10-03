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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بحبه لاستخدام الإسلوب الحيادي في حديثه مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تحترس اليوم في خطواتك المهنية وخاصة الأمور القانونية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

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