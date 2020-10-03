العصبيات والعائلات كلمة السر في صراع مرشحي النواب بالخانكة

يعد مركز الصراع الانتخابي في دائرة الخانكة بمحافظة القليوبية، والتي تضم الخصوص والعبور، وخصص لها 3 مقاعد في التقسيم الجديد بعد خصم مقعد عن تقسيم 2015، قائما على العصبيات والقبلية والتي هي سمة رئيسية للمنطقة ويكون لها الغلبة في ترجيح كفة الفائز بها وخاصة وأن العائلات والعصبيات كلمة السر بالدائرة

يدور الصراع الإنتخابي في هذه الدائرة حتى الآن وفق الكشوف المبدئية، بين 41 مرشحا منهم 3 مرشحين لائتلاف الأحزاب ممثلين عن مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد الجديد بجانب مرشحين لحزب حماة الوطن وأخر للمصريين الاحرار والباقي مستقلين.

فيما يخوض السباق نائبان حاليان هما محمد مدينة والذي يخوض السباق مع حزب الوفد الجديد بوابة عبوره للبرلمان في 2015، ولكن هذه المرة ضمن ائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن، ورضوان الزياتي مرشح مستقبل وطن السابق في 2015 والذي قرر الترشح مستقلا هذه المرة بعد إعلان إعتذاره عن الترشح في بداية الامر ولكنه تراجع بعد ضغط العديد من الشخصيات والعائلات عليه لإعادة الحسابات وخاصة وان منطقة القلج التي ينتمي لها يكون لها دعم كبير لمرشحها وتساعد في ترجيح كافة المرشح الفائز.

فيما لجاء حزب مستقبل وطن لوجه جديد هو كمال أبودنيا رجل الأاعمال الذي يحظى بشعبية وحب بالمنطقة سيكون له تاثير في حصد الأصوات، فيما خرج النائب حسن عمر حسانين إلى القائمة الوطنية للأحزاب وفضل النائب صدقي هيكل عدم خوض المعركة هذه المرة.

وخرج من السباق 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة الوطنية للانتخابات من الكشوف المبدئية للمرشحين بسبب الكشف الطبي والتجنيد والحساب البنكي، فيما رفضت محكمة القضاء الإداري دعواتهم لوقف القرار وإعادتهم للسباق مرة أخرى.

المرأة لم تهرب من المواجهة في هذه الدائرة المتسعة، والتي تقوم على العصبيات حيث ترشحت في القوائم سيديتان بصفة مستقل، هما سوزان سيد حسن الشهيرة بالحاجه سوزان، موجه لغة عربية بإدارة الخانكة، والمحامية إيمان عبدالعزيز ابنة كفر حمزة، والملقبة بـ "امرأة بـ 100 راجل"، ولها نشاط سياسي واجتماعي في الدائرة وسبق وأن خاضت انتخابات 2015 مستقلة.

وتعد العائلات والعصبيات هي كلمة السر في هذه الدائرة المتسعة والتي تضم مركز الخانكة وقسم الخصوص ومدينة العبور وهي من الدوائر الكبيرة نسبيا مما يحتاج جهد كبير في حسمها وتغطيتها بالكامل وهو أمر يمثل صعوبة على المرشحين بمختلف انتماءاتهم

يذكر أن محكمة بنها الابتدائية قد اعلنت الكشوف المبدئية لمرشحي النواب بمحافظة القليوبية بعد إستبعاد 17 مرشحا ممن تقدموا بأوراقهم إلي لجنة تلقي الطلبات برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد امين عام المحكمة ليبلغ عدد المرشحين بهذه الكشوف 226 مرشحا من إجمالي 243 تقدموا للجنة خلال فترة فتح باب الترشح والتي أنتهت السبت الماضي

وجاء توزيع المرشحين كالتالي دائرة شبين القناطر 23 مرشحا و41 مرشحا بدائرة الخانكة والخصوص و العبور 36 مرشحا بدائرة قليوب والقناطر الخيرية و57 مرشحا في دائرة شبرا الخيمة ومقرها قسم ثان شبرا و34 مرشحا في دائرة طوخ وقها و35 مرشحا بدائرة بندر ومركز بنها ومركز كفرشكر

وتستعرض "الوطن" بالأسماء والرموز قائمة مرشحي الدائرة في الكشوف المبدئية والتي اعلنتها محكمة بنها الإبتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة