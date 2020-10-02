"مطروح" تراجع جاهزية المعدات استعدادًا لموسم الشتاء

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعداد المحافظة لموسم الأمطار والسيول من خلال التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وراجع مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم، جاهزية المعدات إستعدادا لموسم الشتاء تنفيذاً لتوجيهات المحافظ برفع درجة الإستعداد القصوى لمجابهة الأزمات ومخاطر السيول.

وشهد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، فعاليات إصطفاف المعدات والآليات الخاصة بموجهة الأزمات والكوارث والتعامل الفوري مع موجة الأمطار والسيول المتوقعة، بحضور محمد بكر يوسف، نائب رئيس المركز وأحمد علي باغي، سكرتير المركز ورؤساء القرى، ومعدات وسيارات "الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة ، الحماية المدنية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الإسعاف، الصرف الزراعي ، وإدارة استصلاح الأراضي".

وقال "عبدالغنى" إن الإستعدات جاءت فى إطار خطة استعداد محافظة مطروح لمجابهة الأزمات وإجراء نموذج محاكاة، وأضاف أن المحافظة رفعت درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية لمراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث أمطار ومواجهة تجمعات المياه بنطاق المركز.