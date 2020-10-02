تصل لرعدية.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

حددت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث يتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تصل لرعدية أحيانا ببعض المناطق، وخفيفة بمناطق أخرى.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار السبت 3 أكتوبر

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد، قد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يصاحبها رياح معتدلة.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 4 أكتوبر

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 5 أكتوبر

يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة في بعض الأحيان.

كما أوضح خبراء الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، غدا السبت يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تسبب في ارباك العمليات الملاحية يومي الأحد والاثنين.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس السبت، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وتنشط حركة الرياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وأيضا أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.