نجوم الكرة يشاركون في احتفالية نصر أكتوبر أمام النصب التذكاري

شارك عدد من نجوم الكرة والفنانين في احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث تواجد كل من شريف عبدالمنعم، جمال حمزة، محمد فاروق، ياسر ريان، عمرو أنور، والفنان مصطفى حجاج، الذي قام بالغناء على المنصة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، وتفاعل معه المحتشدون للاحتفال.

ويحتفل المصريون في الميادين العامة بمختلف محافظات الجمهورية، من مختلف الفئات شباب وسيدات وكبار سن، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وكان عدد من الأحزاب السياسية على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، قد دعا المواطنين، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ودعا حزب مستقبل وطن، كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب في بيان، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصري قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، في كل وقت وكل مكان.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم والخبراء الاستراتيجيين، فقد عبرت القوات المسلحة، قناة السويس، وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر، شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.