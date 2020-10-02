مطار شرم الشيخ يستقبل 276 سائحًا على متن رحلتين دوليتين

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية التركية "Turkish Airlines" اليوم، وعلى متنها ١٢٥ سائحًا، كما استقبل المطار أولى رحلات شركة " Edelweiss Air" السويسرية، القادمة من زيورخ وعلى متنها ١٥١ سائحًا.

وجرى استقبال الطائرتين بتقليد رش المياه، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتقديم الورود للسياح، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وقال مصدر بالمطار إن الشركة التركية قررت تسيير 3 رحلات أسبوعية من تركيا إلى شرم شيخ إلى جانب رحلة أسبوعية للشركة السويسرية.