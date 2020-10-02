احتفالات أكتوبر بالبحيرة تتحول لساحات تأييد للدولة ومناهضة العنف

شهد ميدان جلال قريطم، بمدينة دمنهور بالبحيرة، توافد حشود المواطنين، اليوم الجمعة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة والرئيس السيسى، ومناهضة أعمال العنف والإرهاب، فيما أعلن آلاف المشاركين دعمهم لخطوات الإصلاح التي يقودها الرئيس.

وانطلقت مسيرات عديدة ضمت المئات من السيارات وآلاف المواطنين رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوقت الذي رفع فيه المئات لافتات مناهضة للإرهاب ودعوات الفوضي وسط إذاعة الأغانى الوطنية من خلال مكبرات الصوت.

وردد المواطنون هتافات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال منصة تم إعدادها منذ صباح اليوم، للاحتفال بذكرى أكتوبر بمشاركة مختلف الأعمار السنية من المواطنين.

وقال هيثم عبدالعزيز، من أهالي كفر الدوار، إن تواجد الآلاف من المواطنين ما هو إلا رسالة تؤكد دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية بكافة مؤسساتها، وأضاف "عبدالعزيز"، إن الإنجازات التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية هى سبب استجابة المواطنين لدعوات النزول للاحتفال بالنصر إعلان تأييد الرئيس.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي، شهدت انطلاق دعوات للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر المجيد، فيما حرص البعض على المشاركة لدعم الدولة ومناهضة الإرهاب.