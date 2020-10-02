تقرير: أردوغان يشعل الصراعات بسلاح المرتزقة

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على دور تركيا في نقل الإرهابيين من ليبيا إلى أذربيجان مكررا سيناريو إغراق ليبيا بالمرتزقة والمتطرفين الذين جاء بهم من سوريا لدعم مخططاته في التوسع الخارجي.

فيما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسبما ورد في تقرير مداد نيوز السعوديه على موقع يوتيوب إرسال تركيا نحو 1000 مرتزق لدعم أذربيجان في النزاع القائم بإقليم ناغورنو كاراباخ.

كما حذرت الخارجية الروسية من لجوء تركيا إلى المرتزقة كما اتهمت الرئاسة الفرنسية تركيا بإرسال مرتزقة سوريين إلى إقليم ناغورنو كاراباخ وإشعال التوتر بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، إن آلاف المرتزقة السوريين، الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا لدعم صفوف قوات حكومة السراج، بدأوا في الخروج ومغادرة البلاد بعد انتهاء دورهم ونهاية عقودهم.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب في تصريح لـ"العربية"، إنه تم رصد مغادرة 4 طائرات محملة بالمرتزقة السوريين خلال الساعات الماضية، مرجحًا أن يكونوا في طريقهم إلى أذربيجان، حليفة تركيا، للزج بهم كمقاتلين ودعمها في الصراع الحدودي مع أرمينيا، لافتاً إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بالتطورات السياسية الحالية في ليبيا.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، دعت يوم السبت، في مقابلة مع قناة "العربية"، طرفي الحوار، إلى ضرورة إخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، خلال 90 يوماً من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

ويعد إخراج المرتزقة السوريين من ليبيا أحد أهم مطالب الجيش الليبي قبل الانخراط في أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية، وسط توقعات بأن يتم نقل دفعات جديدة من المرتزقة خلال الأيام القادمة من ليبيا وإعادتهم إما إلى بلادهم أو إرسالهم إلى مناطق توتر أخرى متورطة فيها أنقرة.

وحسب آخر أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد المرتزقة الذين وصلوا ليبيا، وصل نحو 18 ألف "مرتزق" من الجنسية السورية إلى الأراضي الليبية، عاد منهم حوالي 8500 عنصر إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.