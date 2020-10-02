هتافات داعمة للدولة والرئيس في احتفالات أكتوبر بكورنيش أسوان

شهد محيط ميدان مجمع محاكم أسوان، احتشاد الآلاف من المواطنيين، اليوم، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، ودعم وتأييد الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، وحمل المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس، وسط إذاعة الأغاني الوطنية وترديد الهتافات المؤيدة للدولة.

وتضمن الاحتفال فقرات غنائية لفرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة ومديرية الشباب والرياضة، وبعض فرق الفنون الشعبية النوبية، وأكد المشاركون أن نزولهم بمثابة رسالة للقيادة السياسية لإستكمال مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التى تحققت لمصرنا الغالية، ودعم الأمن والإستقرار لصالح الأجيال القادمة.

فيما كثفت أجهزة الأمن تواجدها لتأمين الاحتفالات، كما دشنت مديرية الصحة بوابات تعقيم بكورنيش النيل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

كان عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة، دعوا إلى النزول والاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ودعم القيادة السياسية والرئيس السيسى بكافة ميادين مصرواستجاب الشعب في جميع المحافظات وأعلن المصريون تأييدهم ودعمهم للدولة والرئيس.