إصابة 16 شخصا بينهم 5 أطفال في حادث مروري بصحراوي بني سويف

أصيب 16 شخصا، بينهم 5 أطفال بكدمات وكسور وجروح، وحالتهم العامة متوسطة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نزلة بني سويف بـ 8 كيلو مترات، اتجاه المنيا، منذ قليل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي وجه بسرعة إبلاغ الجهات المعنية من إسعاف ومرور وطوارئ المستشفى لاستقبال الحالات.

وانتقلت 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي حيث تبين أنهم: فاطمة بكري السيد، 38 عاما، مقيمة محافظة الأقصر، ربة منزل، مصابة كدمات وسحجات بالجسم وجرح قطعي بالظهر، ويوسف خالد جمال، 9 سنوات، طالب ومقيم محافظة الأقصر، مصاب سحجات بالجسم، وجمال لطفي محمود، 43 عاما، مقيم محافظة الأقصر، سائق، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأحمد مرعي أحمد، 34 عاما، مقيم محافظة الأقصر، عامل، مصاب جروح وسحجات بالظهر، وحجاج حمزه جاد الرب، 32 عاما، مقيم محافظة الاقصر، عامل، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، وأحمد عبدالفتاح جاد الرب، 28 عاما، مقيم محافظة الأقصر، عامل، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وساره برعي عبدالعزيز، 28 عاما، مقيم محافظة الأقصر، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: محمد سعيد صلاح، 9 سنوات، مقيم محافظة الأقصر، مصاب جروح وكدمات، وفاطمة سعيد صلاح، 30 يوما، رضيعة، مصابة جروح وكدمات، ورقية سعيد صلاح، 7 سنوات، مصابة جروح وكدمات، ومريم سعيد صلاح 3 سنوات، مصابة جروح وكدمات، وأحمد خليل فهمي، 35 سنة، مقيم محافظة الأقصر، ومصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، وأشرف عارف عبدالله، 27 سنة، مقيم محافظة المنيا، مصاب جروح وكدمات، وناصر خليل فهمي، 30 سنة، مقيم محافظة الأقصر، مصاب جروح وكدمات، وجمال إبراهيم علي، 65 سنة، مقيم محافظة الأقصر، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وبسيوني عيد عبده، 40 سنة، مقيم محافظة الأقصر، مصاب جروح وكدمات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.