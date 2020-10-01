لجنة "التعليم العالي والاتصالات" تبحث وضع تصور لجامعة بني سويف الذكية

واصلت اللجنة المُشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للجامعات زيارتها لجامعة بني سويف لليوم الثاني على التوالي وذلك لوضع تصور "road map" لجامعة بني سويف الذكية، بحضور الدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات وأعضاء اللجنة.

وقال رئيس جامعة بني سويف، إنَّ اليوم الثاني يشهد دراسة اللجنة للتصنيف الدولي الخاص بجامعة بني سويف ووسائل التحسين والتقدم في التصنيف لتحقيق تنافس على مستوى الجامعات المصرية والدولية، إضافة إلى تطرق اللجنة في إحدى الجلسات إلى إجراء العمل الخاص باستقبال الطلاب بدء من التنسيق حتى التسكين بالكليات.

وأوضح "منصور" أنَّ الجامعة حصلت في تصنيف شنغهاي الصيني (ARWU) والذى يعد التصنيف الأعلى بحثيا في العالم لاعتماده كليا على البحث العلمي ومؤشراته، حيث حصلت الجامعة في العلوم البيطرية على الترتيب 151-200 على العالم، وعلى الترتيب 2-6 على مستوى الجامعات المصرية، ومما يعتبر تقدم ملحوظ في العلوم البيطرية عن العام الماضي بتقدم اكثر من 100 رتبة، وحصلت الجامعة في تصنيف "US News" على المرتبة 951 عالمياً، والترتيب 26 أفريقيا، والسابع محلياً.