هديل ماجد تغني للبنان في حفل افتتاح الدورة الرابعة لـ ملتقي أولادنا

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تفتتح يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر، فعاليات الدورة الرابعة لـ ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة خبيرة المهرجانات سهير عبدالقادر.

ومن المقرر أن يوجه ملتقي أولادنا، تحية خاصة للبنان خلال حفل الافتتاح والذي تقام فعالياته بدار الأوبرا المصرية، تضامنا مع أشقائنا في لبنان وما يمرون به في هذه الفترة العصيبة.

وستقوم المطربة "هديل ماجد" مطربة مؤسسة "أولادنا"، بأداء فقرة غنائية تحت عنوان "يا لبنان يا أرض الجمال".

الأغنية من تأليف الشاعر راضي علي طهطاوي، ألحان وعزف بيانو دكتور شريف حمدى الأستاذ بكلية التربية الموسيقية.

الجدير بالذكر أن ملتقي "أولادنا 2020" لفنون ذوي القدرات الخاصة، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.