بأعلام مصر وصور الرئيس.. الدقهلية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

شارك أهالي محافظة الدقهلية، في احتفالات نصر أكتوبر وإعلان تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بميدان أم كلثوم بالمنصورة، وسط إذاعة الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت وترديد الهتافات الداعمة للدولة.

وشارك عدد كبير من قيادات وأعضاء الأحزاب والتيارات السياسية، تزامنًا مع توافد الأهالي من كافة قرى ومدن المحافظة على الميدان للمشاركة في الاحتفالات التي شهدت تأمينًا مشددًا من قبل الأجهزة الأمنية.

وانتشرت لافتات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي مدون بها: "كلنا معاك، وشعبك معاك، وبنحبك يا ريس"، ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورددوا هتافات "بنحبك يا سيسي" و"معاك يا سيسي لبناء مصر الجديدة"، و"لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله"، و"بالروح والدم نفديك يا سيسي" و"الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة".

وانتشرت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف بمحيط الميدان وفي بداية شارع قناة السويس وشارع الجيش، وميدان المحافظة لتأمين الاحتفالات تحت إشراف اللواء رأفت عبدالباعث مدير الأمن واللواء السيد سلطان نائب مدير الأمن، واللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية.