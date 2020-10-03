الطقس اليوم السبت 3-10-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت، الموافق 3 أكتوبر، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن هناك نشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وأيضاً أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على جنوب الصعيد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

الطقس في الأردن

كشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم، مشيرا إلى أن الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس السبت، حار والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة، نهارا، مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، ليلا.