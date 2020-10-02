رئيس "تنمية الشروق" يكشف نسب إنجاز المشروعات المختلفة بالمدينة

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع طرق ومرافق مركز خدمات المدينة 2؛ بهدف ترفيق الأراضي الخدمية الواقعة بالمركز، وإتاحتها للمستثمرين لتحقيق التنمية المطلوبة بالمدينة، باستثمار قيمته 70 مليونا.

يأتي هذا في ضوء توفير المناخ المناسب والملائم لجذب الاستثمار بمدينة الشروق، وتوفير قطع أراضي استثمارية، مرتبطة بالأنشطة المطلوبة.

وأشار "الغيطي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى طرح المحور العرضي الشمالى المجاور لخط السكة الحديد؛ لربط المداخل 1، و2 ، و3 الإسماعيلية ببعضها البعض بطول 6 كم، باستثمارات تقديرية بقيمة 20 مليون جنيها، موضحًا أن هناك مشروعات التطوير، ورفع كفاءة الطرق، وتنسيق الموقع بالإسكان والأحياء والمناطق.

ونوه المهندس عبد الرؤوف الغيطي، إلى أنه جار حاليا تنفيذ المشروعات الآتية:

1- رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالحي الرابع غرب بنسبة إنجاز (95 %)

2- الحي الأول شرق بنسبة إنجاز (80%).

3- الحي الثاني شرق بنسبة إنجاز (98%).

4- المنطقة الثامنة عمارات بنسبة إنجاز (85 %).

5- الإسكان العائلي بنسبة إنجاز (80%).

6- الإسكان الاجتماعى بنسبة إنجاز (80%) بإستثمارات بقيمة 273 مليون جنيها.

كما أن هناك مشروعات للصيانة والترميم، وهي:

1- الشباب (100م): جاري إنهاء مشروع شمل أعمال إحلال شبكتي الصرف والمياه، وأعمال الأرصفة، بنسبة إنجاز بلغت 60% باستثمار بقيمة 58 مليون جنيه.

2- الشباب (المستقبل 70م): جارى إنهاء مشروع شمل أعمال إحلال شبكتي الصرف والمياه، وأعمال الأرصفة بنسبة إنجاز بلغت 60%، باستثمار بقيمة 50 مليون جنيها.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: "لدينا في مشروع دار مصر، انتهينا من شبكات الطرق وتنسيق الموقع باستثمار 140 مليون جنيها، وكذلك شبكة الطرق بالقطاع الأول باستثمار بقيمة 30 مليون، وفي مشروع سكن مصر، تم طرح وإسناد والبدء في العمل بشبكة الطرق باستثمار بقيمة 58 مليون جنيها".