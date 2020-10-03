حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس لا يعرف اليأس، ويستمد قوته من المواقف المخذلة التي تعرض لها خلال فترة حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد وحظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك واليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.