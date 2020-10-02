صور.. مسيرة عمالية عند "المنصة" للاحتفال بنصر أكتوبر وتأييد السيسي

شهدت ميادين مصر، احتفالات حاشدة بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة المصرية وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع خلالها المواطنين أعلام مصر.

وحرص عدد من العمال على المشاركة في الكرنفالات الاحتفالية ومنهم عمال شركة قارون للبترول التي شاركت اليوم بمسيرة حاشدة لدعم مصر وتأييد الرئيس السيسي، عند النصب التذكاري "المنصة" في منطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وكان على رأس المشاركين المهندس أشرف عبد الجواد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومساعدي رئيس الشركة ومديرى العموم والعاملين بالقاهرة والحقول، حيث جددوا خلال الاحتفالية ثقتهم الثابتة بالقيادة السياسية ودعمهم وثقتهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإصلاح وبعثوا برسالة حب وتأييد للقوات المسلحة المصرية ورجالها البواسل.

وكان عدد من الأحزاب السياسية دعت المواطنين للمشاركة في الاحتفالات، على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، حيث دعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب في بيانه، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومى المصري، فى كل وقت وكل مكان.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.