حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تبدو اليوم ملهما بالأفكار اللامعة وتتمتع بمخيلة لا تنضب.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بود وحب فتزداد جاذبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.