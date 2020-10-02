حملة ترامب الانتخابية: تأجيل جميع الفعاليات واتجاه لعقدها افتراضيا

أعلن بيل ستيبين مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الأخير سيؤجل جميع الفعاليات المخطط لها أو سيجري عقدها عبر الواقع الافتراضي.

وقال "ستيبين" في بيان اليوم، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن جميع الفعاليات المتعلقة بحملة ترامب الانتخابية التي جرى الإعلان عنها مسبقاً وتتضمن مشاركة الرئيس ستؤجل مؤقتاً أو تنتقل إلى الواقع الافتراضي عبر الإنترنت.

وأوضح أن الفعاليات الانتخابية الأخرى سوف يُنظر فيها كل على حدة، وسنعلن الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف البيان أن نائب الرئيس مايك بنس، سوف يستأنف بنفسه الفعاليات المجدولة.

وأكدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، أن إصابته بفيروس كورونا المستجد لا تعوق عملهم، وأنهم مستمرون في ممارسة الدعاية بشكل متواصل.

وقال الدكتور جابرييل صوما، عضو الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، في اتصال هاتفي لـ"الوطن" من نيوجرسي، إن الرئيس الأمريكي سيقوم بمخاطبة المواطنين عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهناك حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ومقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف صوما: "الرئيس دونالد ترامب، سيمارس مهام عمله من الحجر الصحي، وطبيبه الشخصي أعلن أن حالته جيدة".

وتابع: "المتطوعون في الحملة الانتخابية مستمرون في العمل ولا يعوقهم شيء، فالملصقات والمنشورات الإلكترونية مستمرة أيضا، ولا أجد مشكلة في أن يعمل الرئيس من داخل المنزل لمدة أسبوعين فقط، لأن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يعمل منذ 7 أشهر من المنزل، لكن الرئيس ترامب، يتفاعل مع المواطن الأمريكي في كل الأوقات".

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة أعلن خلالها إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال فيها: "اليوم ميلانيا وأنا ظهرت نتيجة فحصنا لكوفيد 19 إيجابية، سنبدأ فترة العزل وعملية العلاج حالا، سنتخطى هذا معا".

وأصدر البيت الأبيض بيانا على لسان أطبائه، جاء فيه: "هذا المساء تلقيت تأكيدا بأن كلاً من الرئيس ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا، ظهرت نتيجة اختبارهما إيجابية بإصابتهما بفيروس "SARS-COV-2"، الرئيس والسيدة الأولى بصحة جيدة في الوقت الحالي، ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال مرحلة العلاج".