غلق وإنذار 315 منشأة طبية مخالفة في الدقهلية خلال سبتمبر

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نتائج الحملات التفتيشية المفاجئة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، اليوم، والتي جرى تنفيذها خلال شهر سبتمبر 2020، وشملت المرور على 1145 منشأة طبية خاصة، وغلق 65 منشأة واستصدار 250 إنذارًا للمنشآت الطبية المخالفة.

وقال مكي، إن المديرية شنت حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على 1145 منشأة طبية خاصة، بينها 530 عيادة خاصة، و30 مستشفى خاص و180عيادة تخصصية و60 عيادة علاج طبيعي و175 مركزًا طبيًا، و170 معملًا للتحاليل الطبية.

وأسفرت الحملات عن استصدار 250 إنذارًا للمنشآت الطبية التي لوحظ وجود مخالفات جسيمة بها، كما تم إصدار قرارات غلق إداري لعدد 65 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص، إلى جانب منح تراخيص لعدد 45 منشأة طبية جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وفي سياق آخر، شنت فرق مراقبة الأغذية حملات رقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، اسفرت عن ضبط 6 منشآت بدون ترخيص وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية المختصة بالغلق الإداري وإعدام 95 كيلو جرام "شاورما دجاج" وعجينة "طعمية وفاكهة" و100 لتر زيت مستعمل وعصائر غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية، وجرى تحرير 11 محضرًا، جنح صحية، لوجود مخالفات بالمنشآت ونقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وجري سحب 11 عينة وإرسالها إلي المعامل المختصة للفحص.

وشدد مكي، على تكثيف الحملات على المحال التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، ومواجهة المنشآت المخالفة التي لا تعبأ بصحة المواطن.