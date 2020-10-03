المستشار جميل سعيد: "الإخوان استخدموا كلام نجلي طارق بعيدا عن سياقه"

قال المستشار جميل سعيد المحامي بالنقض، إنه منذ 3 أيام وصله اتصالات من أصدقائه يخبرونه بأن نجله صور مقطع فيديو وقال فيه كلاما ليس مقبولًا، لافتًا إلى أنه عندما فتح الفيديو فوجئ بوجود نقد لبعض من تقدموا بأوراق ترشحهم لمجلس النواب، واعتراض على البعض الأمر، وكان ما قاله ينطوي على تجاوز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "كلمته وقلت له إيه الزفت اللي إنت عامله ده؟! فقال لي ده حقي إني أقول رأيي، لأني أنتقد، فقلت له إن للنقد أصول، لكن التجاوز في النقد هو خروج عن المألوف، فأنت خرجت عن المألوف، وأن ما أقدمت عليه سيستخدمه أهل الشر، وهي الجماعة الإرهابية .. قلت له هيعملوا بيه زفة".

وتابع، أن القنوات الداعمة للجماعة عرضت الفيديو، وخرجت به عن سياقه الطبيعي: "لم يقصد به الإساءة الشخصية أو الإساءة إلى رموز الدولة أو كبيرنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقلت له يجب ان تسرع في تصحيح خطأك، فبادر على الفور، وأعد فيديو آخر".

وأردف: "وجه حديثه إلى جماعة الإخوان وقال لهم يا جهلاء، لم ولن أسيء إلى بلدي أو رئيسي أو رموزي، فأنا مصري ووطني وأنتقد وأنا موجود في بلدي، ولست مثلكم تنتقدون من الخارج وتحصلون على الليرة والريال القطري، وفُهم كلامه خطأً وانه يسيئ إلى الدولة ورموزها، وبالطبع هو لا يقصد ذلك، فنحن خدم للدولة، جداه الاثنان ضابطا بوليس، وشقيقه عميد يحمي سيناء وشقيقه الآخر يعمل طيارًا، ولم نكن إلا خداما لهذا البلد، والرئيس السيسي في قلوبنا".

وواصل: "عاوز أسأل الرئيس السيسي وأقوله انت بتنام امتى وازاي؟! وده بسبب الإنجازات والهموم اللي شايلها، ورموز الدولة على رؤوسنا والرئيس السيسي في قلوبنا وعلى رأسنا، ورغم أن الفهم الخاطئ مما قاله ابني، فإني والأسرة نعتذر للرئيس السيسي ورئيس مجلس النواب وأعضائه والسادة المرشحين".

وأوضح: "أخبرني بأنه كان وُعد أنه سيرشح على إحدى قوائم مجلس الشيوخ، ولم يحدث ذلك، وعندما أسرّ إليه بهذا قلت له إن هذا الأمر ليس نهاية المطاف، ويبدو أن ذلك أوغر صدره قليلًا، لذلك كان النقد لاذعًا، ولم يكن يقصد الإساءة للدولة ورموز الدولة".

وأشار، إلى أنه محامي نفسه ويجيد الدفاع عن نفسه، لافتًا إلى أن النيابة العامة خصم شريف له وستواجهه بأدلة اتهامه وسيفندها.