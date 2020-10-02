مفتي الجمهورية: الجزيرة بثت 2650 فيديو مفبرك في 10 أيام

طالب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشباب بتوخي الحذر من الفيديوهات المفبركة، قائلا: إن قناة الجزيرة القطرية بثت 2650 فيديو مفبرك على مدى 10 أيام.

وأشار "علام" أثناء استضافته في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الإخوان جماعة تنشر أكاذيب من خلال التكنولوجيا المعاصرة؛ لذا فإن العلماء عليهم مجهود كبير من أجل الأخذ على يد الشباب للتوعية بما يحدث حولهم.

وأكد مفتي الجمهورية، أن المسئولية كبيرة علينا لحماية أنفسنا، والشباب من هذه الأفكار الدخيلة؛ لذلك أسسنا في دار الإفتاء المصرية مرصد الفتاوي التكفيرية والمتشددة؛ لمتابعة الحالة الإفتائية، فهناك حالة سلب للدين وتنحيته جانبا من أجل تثبيت دين مكذوب في العقل غير المفاهيم التي تناولناها.

وأشار المفتي، إلى أن المرصد أصدر ما يزيد عن 500 تقرير، يتكلم عن تصحيح المفاهيم، إضافة إلى الاتجاه لإصدار دليل مرجعي، لمكافحة التطرف على مستوى التاريخ، من بداية الخوارج إلى وقتنا الحالي، متضمنا كل الأشخاص والأسباب، مع تحليل كامل، وسيصدر في مجلدين وسيتاح قريبا".