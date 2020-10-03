مرشح الشعب الجمهوري يطعن على قرار استبعاده من كشوف الناخبين بدمياط

أعلنت حملة المرشح المحتمل محمد سامي سليمان، مرشح حزب الشعب الجمهوري، تقدمها بطعن ضد قرار محكمة القضاء الإداري، باستبعاده من كشوف الناخبين بمحافظة دمياط.

وكان "سليمان"، خاض سباق الانتخابات مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري عن الدائرة الأولى التي تضم مركز وبندر دمياط و كفر البطيخ ومدينتي دمياط الجديدة ورأس البر.

وتقدم المحام سامي عبدالعزيز، مرشح محتمل أيضا للانتخابات البرلمانية عن ذات الدائرة، بدعوى للقضاء الإداري للطعن على ترشح النائب البرلماني ضياء الدين داود ومحمد سامي سليمان وعدد من المرشحين طالب فيها بوقف إجراءات ترشحهم.

وأكد المحام في طعنه، أن المرشح المحتمل محمد سامي سليمان قدم أوراقه بصفته عضوا في حزب الشعب الجمهوري، بينما كان عضوًا بحزب مستقبل وطن، حيث أعلن المرشح استقالته من مستقبل وطن لينضم للشعب الجمهوري، وهو الأمر الذي اعتبره المحام مخالفة لما نص عليه قانون الأحزاب حيث طلب منه تقديم مايفيد استقالته من مستقبل وطن.