"السقا" يروي تفاصيل إنقاذ فتاتين من الموت: السيارة انفجرت

كشف الفنان أحمد السقا، عن تفاصيل إنقاذه لفتاتين في الشارع، بعدما أن انقلبت سيارتهما، موضحا: "خرجت البنت الأولانية والبنت التانية، وبعدين قولتلهم العربية هتولع، وعايز أفصل سلك الكهربا في العربية".

وأشار "السقا"، في لقاء مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "سي بي سي" الفضائية، الجمعة، إلى أنه لم يعرف من صوره أثناء إنقاذه لهما، موضحا: "أقسم بالله ما أعرف مين صورني"، لافتا إلى أن السيارة انفجرت بعد إنقاذهما بوقت قليل.

وتابع أنه أثناء عودته للمنزل من الطريق الصحراوي، لمح السيارة أثناء انقلابها على الطريق الآخر، والنيران مشتعلة فيها، وتعاون مع بعض الشباب في إنقاذ الفتاتين، ولم يكن بحوزتهما "طفاية حريق".

ونصح "السقا" كل المشاهدين بأن يكون معهم "طفاية حريق" في السيارة.

وقال الفنان أحمد السقا، إنه تربطه مع الفنان سلميان عيد "عشرة عمر"، وكل منهما ينفذ "مقالب" في الآخر، معقبا: "هو أطيب، واحد بس بيجنني، وبجننه".

وأضاف أنه في أحد المرات اتفق هو وسليمان عيد، والفنان محمود عبدالمغني، على الذهاب إلى الإسكندرية لقضاء يوم هناك، ويأكلون سمكا، ثم يعودون، وبالفعل سافروا، ووصلوا للفندق، والساعة التاسعة صباحا نزلوا إلى البحر بناء على طلب سليمان عيد، وقال له: "لازم أعوم عشان عضلة القلب".

وتابع، أنه أثناء العوم كان سيغرق، وحاول إنقاذه، معقبا: "غطس خالص في الميه"، بينما كان محمود عبدالمغني يصرخ قائلا: "متسبنيش يا أستاذ"، موضحا أنه حاول إنقاذ "عيد" لمسافة طويلة، ثم أنقذ محمود عبدالمغني.

وأشار إلى أنه بعد ذلك ذهب "عيد" للنوم في الشمس، فتعرض لحروق من الدرجة الثالثة.