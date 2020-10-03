فيديو.. منى الشاذلي تتحدى السقا في "الرست".. وتضع أمامه "عنكبوت"
الشاذلي بعد فوزها على السقا في "الرست": اتدربت كتير
كتب:
محمد عزالدين
01:57 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
أحمد السقا
تحدى الفنان أحمد السقا، الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج "معكم"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، في لعبة "الرست"، قائلة له: "أنا عارفة أنك أقوى بكتير همثل إني غلبتك من غير أي مجهود ولا أي حاجة".
ونجحت الإعلامية في الفوز على "السقا" بعد الاتفاق معه على فوزها وسط تصفيق الجمهور، ساخرة: "أنا يا جماعة اتدربت كتير عشان أوصل للنقطة دي".
ووضعت الإعلامية أمام الفنان عنكبوتا، وتساءل قائلا: "هو دة سام ولا عادي؟"، فقاطعته "منى" قائلة: "ده بيقرص يا أحمد بس هادي ومش بيجري".