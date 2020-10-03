استبعاد نائب سابق ونجله بسبب الجنسية الأمريكية والتجنيد في الدقهلية

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة اليوم، بقبول الطعن في عضو مجلس شعب سابق ونجله من قوائم المترشحين لعضوية مجلس النواب بدائرة بلقاس.

وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري باستبعاد كل من الدكتور طلعت مطاوع، عضو مجلس الشعب الأسبق، ونجله الدكتور عبد الحميد طلعت مطاوع، طبيب مخ وأعصاب بجامعة عين شمس.

وجرى الطعن في مطاوع بأنه لم يؤدي الخدمة العسكرية لأنه عندما كان في سن التجنيد كان يحمل الجنسية الأمريكية، بينما يحمل نجله الجنسية الأمريكية.

ومن جانبه قال الدكتور طلعت مطاوع، إنني سأتقدم بطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، خاصة وأن الدستور الجديد يسمح لمزدوجي الجنسية بممارسة السياسة، وإن ما حدث اليوم في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة إنه طعن أولى.

وأضاف مطاوع لـ"الوطن" أنني سأقوم بالطعن على الحكم في الإدارية العليا ونأمل في القضاء المصري النزيه استمراري في هذه الجولة ونحن في انتظار حكم القضاء العادل.

وفي سياق متصل رفضت المحكمة طعون 6 ممن رفضت لجنة تلقي الطلبات بمحكمة المنصورة الابتدائية إدراج أسمائهم بكشوف المترشحين بعد إظهار تقارير مديرية الصحة بالدقهلية أنهم " إيجابي مخدرات".

يذكر أن اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، أرسلت كشفا إلي رئيس محكمة المنصورة الابتدائية " اللجنة المشرفة علي متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية، يحتوي علي 17 اسما لقرار اللجنة أنهم غير لائقين طبيا " إيجابي مخدرات"

واحتوي كشف علي 17 أسم من راغبي الترشح وقعوا الكشف الطبي في مستشفيات الدقهلية وموقع الكشف من كل من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور عادل محمد البغدادي، مدير المجلس الطبي.

وورد بالكشف أسماء 14 رجل و 3 سيدات، علاوة علي وجود أسماء لها ثقل انتخابي، ومرشح لأحد الأحزاب.

وذكر مصدر مسؤول أن عدد من الأسماء الواردة بالكشف تقدموا إلي لجنة التظلمات ويعد لإعادة الفحص تبين أنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات ولا مانع ذهنيا أو نفسيا من الترشح لعضوية مجلس النواب 2020 .