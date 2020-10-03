مستقبل وطن: عندنا ناس في القائمة ممعهاش فلوس واعتمدنا على التبرعات

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب كان متبنيًا مع أحزاب أخرى، فكرة أن تكون القوائم نسبية ومفتوحة، لكن كان هناك صعوبة لتحقيق هذا الأمر بسبب وجود عدد من الكوتات، منها كوتة المرأة.

وأضاف "السادات"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "جرى إقرار نظام الـ50% قوائم والـ50% فردي، وبالتالي انتهى الأمر ويجب أن نتعامل مع الواقع، وقبل أن ندعى إلى الدخول في القائمة الوطنية لانتخابات من أجل مصر، كان من الصعب أن نكون قوائم منافسة لأنها تتطلب إمكانيات كبيرة".

وتابع: "اشترطنا ألا يكون التحالف سياسيًا وأن يكون انتخابيًا، حتى نحتفظ بأفكارنا وألا نكون طرفًا في أي ائتلاف للأغلبية، وقبل حزب مستقبل وطن هذا الأمر، كما اشترطنا أيضًا أن تبقى أسماء مرشحينا كما هي وألا يتم رفضها".

وأردف: "مبادئنا لن تتغير، ودعوتنا من قبل حزب مستقبل وطن للمشاركة في التحالف خطوة ذكية، وبخاصة أننا حزب معارضة، وكان من الصعب علينا التنافس بقوائم، لكنا سنتنافس بالفردي".

بدوره، قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، متحدثًا عن انتخابات مجلس النواب: "مفيش انتخابات من غير فلوس، وأنت بتعمل قائمة لازم يبقى فيها شعبية وعقليات مستنيرة متقدرش تنجح في الفردي، ولازم يبقى فيها عنصر مالي، إحنا ماشيين على التبرعات على طول مش في الانتخابات بس، بدليل إننا عندنا أعضاء ميسوري الحال منزلوش في القوائم، ومفيش حاجة اسمها مال سياسي، والفلوس مبتعملش كل حاجة".

وأردف، أنه يجب الخوف من المال السياسي، إذا كان شخص واحد فقط هو من يتحكم في الحزب، وهو ما لا ينطبق على حزب مستقبل وطن الذي يعتمد على التبرعات مثل بقية الأحزاب: "عندي في القائمة ناس معندهاش إمكانيات مالية تماما، وفيه ناس عندها قدرة مالية".

ولفت، إلى أن الحزب يستخدم أموال التبرعات في الدعاية الانتخابية ومساعدة الشباب في الانتخابات، لافتًا إلى أنه عندما كان مراقبًا على الانتخابات الأمريكية منذ سنوات طويلة رصد ملايين الدولارات التي جرى استخدامها في هذا السياق.