البترول تدرس مشروعين في العلمين ومنطقة القناة بتكلفة 14 مليار دولار

أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن القاهرة استضافت اجتماعات وزراء منتدى شرق المتوسط، وبعدها تأسس منتدى غاز المتوسط في مدينة تكرين اليونانية، بحضور رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه تم عقد 3 مؤتمرات على مستوى وزراء البترول، وتم التوقيع في القاهرة على تحويل المنتدى إلى منظمة غاز شرق المتوسط من خلال الفيديو كونفرانس، من جانب الـ 7 دول الأعضاء في المنظمة مع فتح الباب لانضمام أعضاء جدد.

وأوضح أن المنظمة ستتيح لمصر لعب دورا إقليميا في منطقة شرق المتوسط وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يضم الكهرباء والبترول والغاز، مشددًا على أن مصر مؤهلة بشدة لتلعب هذا الدور ويوجد بها مصانع إسالة والكوادر البشرية المدربة على مستوى 100 عام.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن المنظمة تتيح لباقي الدول المطلة على المتوسط الانضمام وقد طلبت فرنسا الانضمام في عام 2019 وطلبت الولايات المتحدة الانضمام كمراقب وكذا البنك الدولي والبنك الأوروبي وتسعى الدول الأعضاء للاستغلال الأمثل للغاز في المنطقة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح أن الهدف الأساسي من المنظمة هو تأمين إمداد الغاز في مصر وكذلك زيادة الدخل عن طريق مرور الدولة المصدر بالسواحل المصرية وكذلك توفير فرص عمل في مصانع الإسالة في وقت يتزايد استخدام الغاز حول العالم وكذلك تصدير الغاز إلى الخارج بعد تحقيق مصر الاكتفاء في السوق الداخلي في عام 2018.

وألمح أن صناعة الغاز تخدم صناعة البتروكيماويات التي توليها الدولة المصرية اهتمام الفترة الحالية ويتم الآن دراسة مشروعين لتنفيذ في العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية باستثمارات 14 مليار دولار ونفذت مصر 11 مشروعا للبتروكيماويات باستثمارات 19 مليار دولار.