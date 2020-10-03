مواقف وطنية لـ"فؤاد": شارك في احتفالات أكتوبر وكافح الهجرة غير الشرعية

شارك الفنان محمد فؤاد، في احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر، حيث أدى عددًا من الأغاني الوطنية في الحفل المقام بمحيط النصب التذكاري بمدينة نصر، ومنها "حبيبي يا وطن"، و"كلنا معاك"، و"ساعات بشتاق".

وهنأ "فؤاد" الحاضرين، وقال: "كل سنة وأنتم طيبين يا شعب مصر يا عظيم"، مضيفًا: "تحيا مصر بفضل الله، وبفضل الناس العظيمة المحترمة اللي تستاهل مصر، ووعد لغاية ما نموت نجتمع كل سنة هنا.. كلنا هنا، واللي بيتخلف عن هنا يبقى بيخون مصر".

وأصبح وجود الفنان محمد فؤاد ثابتًا ومعتادًا في كافة المناسبات الوطنية والاحتفالات الشعبية، حيث يحرص على التواجد والمشاركة بصوته وبمجهوده وبوجوده في كافة المناسبات الوطنية بين الاحتفالات والاستحقاقات الدستورية وغيرها.

وترصد "الوطن" بعض المواقف الوطنية للفنان محمد فؤاد:

صور.. محمد فؤاد يوزع الشاي أمام لجنته الانتخابية

شارك محمد فؤاد في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتقط مع المصوتين بعض الصور التذكارية، كما وزع الشاي أمام اللجنة كنوع من تقدير المواطنين الذين شاركوا في الاقتراع.

بالصور محمد فؤاد يوزع الشاي أمام لجنته الانتخابية

محمد فؤاد يشارك في وقفة الجالية بلندن: مينفعش الريس يكون موجود ومروحش

احتفل النجم محمد فؤاد، مع الجالية المصرية في بريطانيا، أمام مقر انعقاد قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار 2020 في لندن، التي شهدت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك "فؤاد" بالغناء والهتاف مع الحضور واختتم بترديد "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وأعرب الفنان محمد فؤاد، عن سعادته البالغة، بمشاركته في الاحتفال مع الجالية المصرية في بريطانيا، حيث ذكر أنه التقى شخصيات في غاية الوطنية، ولم يرَ إحساسًا بهذا الشكل الرائع سوى وسط هؤلاء المواطنين.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "CBC"، أنه كان متواجدًا في لندن بالصدفة، وعندما علم بقدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي أصر على الوقوف بجانب الجالية المصرية في بريطانيا للترحيب بالرئيس، "شرف لي أن أكون موجودا بين أبناء الجالية المصرية في إنجلترا".

ودعا الفنان للرئيس السيسي على الهواء: "ربنا يعينك على ما تراه وأنت تبذل مجهودًا كبيرًا، ربنا يخليك يا ريس، وإلى الأمام دائمًا، وكل مصري شريف يرى مجهود الرئيس وكل شخص يحب بلده يعرف ماذا يفعل الرئيس"، مستطردًا: "لا يمكن يكون الرئيس في مكان وأنا فيه ومرحش".

وتابع: "هناك سيدة جاءت مصطحبة ابنها المصاب بالتوحد، وكان الطقس باردًا جدًا، ولكنها أصرت على الحضور للتواجد في الصف الأمامي، وفيه مصريين أحضروا لي طعامًا وشرابًا وفاكهة".

محمد فؤاد يغني لمكافحة الهجرة غير الشرعية

نشر الحساب الرسمي لوزارة الهجرة المصرية، فيديو لأغنية تتناول مشكلة الهجرة غير الشرعية، وخسائرها وأخطارها على كل من يلجأ لها.

وتحمل الأغنية اسم "يا راسم حلم مش محسوب"، وهي الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أداء الفنان الكبير محمد فؤاد والتعليق الصوتي للفنان القدير أحمد فؤاد سليم.

محمد فؤاد يطرح "خدنا معاك" لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء

طرح المطرب محمد فؤاد، أغنية "خدنا معاك" لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على "التعديلات الدستورية" التي أقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء.

ونشر فؤاد الأغنية على قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من تأليف محمد البوغة، إخراج كمال عبدالعزيز، وألحان أحمد العتباني.