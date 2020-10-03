"التضامن" تكشف موعد إتاحة المواصلات مجانا لكبار السن: خلال أيام

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاتفاق مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق 70 عامًا مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام وكذلك "السوبر جيت"، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن هم فوق 60 عامًا.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة النقل تستعد لإصدار اشتراكات مجانية لكبار السن فوق 70 عامًا، وكذلك اشتراكات أخرى بخصم بنسبة 50% للمسنين فوق 60 عامًا، لافتة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتكفل بالقيمة المادية لهذه الاشتراكات من ميزانيتها الخاصة.

وعن موعد تنفيذ هذا القرار، قالت الوزيرة، إن وزارة النقل تعمل على إصدار الاشتراكات خلال الأيام المقبلة لمستحقيها، للسماح لهم بركوب المواصلات العامة بالامتيازات الجديدة.

وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 ملايين أسرة بما يشمل حوالي 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم فى برنامج "كرامة" منذ يناير 2020 حتى الآن 146.377 مسنًا.

وأشارت إلى أنه يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم 75عامًا، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، على الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وخصوصًا فئة الكبار بلا مأوى، لافتة إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة هي الأكثر كثافة.

وأشارت إلى أن وزارة المالية أتاحت 113.5 مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوى، وتطوير 7 مؤسسات لرعايتهم، وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

وشددت "القباج"، على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن الوزارة لديها 18جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوى.