وزيرة التضامن: 3 هدايا للمسنين في شهر أكتوبر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المسنين لديهم طاقات كبيرة كامنة لم نكتشفها بعد، وهم ثروة كبيرة يجب الاستثمار فيها، والاستفادة من خبراتهم وحكمتهم، وآن الأوان لفتح الأبواب لهم، وما زال في قلوبهم ربيع الحياة، لافتة إلى أن هناك "حزمة هدايا" تقدمها الوزارة لهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأضافت "القباج"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، عبر قناة "Extra News"، اليوم، أنه سيتم السماح باستقلال المواصلات العامة مجانا، لمن هم أكبر من 70 عامًا، وتخفيض 50% لمن يزيد عمرهم على الـ60، موضحة أن ذلك يشمل السكك الحديدية والمترو، وحافلات النقل العام، لافتة إلى أن ذلك لا ينطبق على المواصلات الخاصة.

وأوضحت الوزيرة أن المعاشات من 80 عامًا لأكثر سيتم توصيلها للمنازل؛ حفاظا على صحتهم، إلا إذا رغب صاحبه في رفض هذه الخدمة، نظرًا لتنقله من مكان لآخر.

وأشارت نيفين القباج إلى أن الهدية الثالثة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "كرامة"، هي زيادة معاشهم من 450 جنيهًا إلى 550، في شهر أكتوبر فقط، لافتة إلى أن هذا الشهر يتزامن فيه عيد المسنين، واحتفالات انتصار أكتوبر "انتصار العزة والكرامة، والحفاظ على كرامة المسنين".

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع المصريين لمساعدة المسنين، فهم لديهم الكثير لكي يعطوه، وهذه فرصة لكي يخدموا مصر، وهم ما زالوا قادرين على خدمتها.