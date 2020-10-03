إجراءات ترخيص أو تجديد رخصة محل بالقاهرة

ناشدت محافظة القاهرة أصحاب المحال بالعمل على ترخيصها، تجنبًا لأي مخالفات.

ورصدت "الوطن" المستندات المطلوبة لطلب خدمة ترخيص فتح محل تجاري أو صناعي، وهى كالتالي:

- صورة عقد الإيجار أو التمليك.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- خريطة مساحية للمحل.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل في حالات المحال الصناعية التس تستخدم آلات بموتور.

- يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل من شهادة ،خطاب أو إيصال.

- صور الشهادة الصحية الخاصة بالعاملين بالنسبة للمحال التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

- صورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول.

تجديد رخصة محل

أما فيما يتعلق بطلب تجديد رخصة محل، فالمطلوب كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

- صورة عقد الإيجار أو التمليك.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة لمحال الأغذية.

- إيصال سداد الرسوم.

ترخيص فتح محل

أما المستندت المطلوبة لترخيص فتح محل عام، فتتمثل في الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الخدمة العسكرية.

- صورة عقد الإيجار أو التمليك.

- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص.

- اذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يُرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات إنشائها.

وفى وقت سابق، رصدت "الوطن" خطوات حصول المواطنين وتحديدًا الشباب والمرأة المعيلة على قرض "مشروعك" داخل محافظة القاهرة لإقامة مشروعاتهم، حيث يقطن العاصمة 9 ملايين نسمة منهم 60% من الشباب، موزعون على 38 حيًا، وتم توفير 30 مقرًا لاستقبال كافة المواطنين والشباب الراغبين في إقامة المشروعات.

أما خطوات تقديم طلبات الاقتراض فكانت كالتالي:

1. يقوم طالب القرض بالتوجه إلى موقع المشروع في الحي القريب منه بالمحافظة.

2. يتم ملء إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب.

3. الاستمارة الأولى: لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

4. الاستمارة الثانية: لطالب القروض أكبر من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

5. يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.

6. بعد استكمال التراخيص والمستندات لمطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.

7. يقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض.

8. في حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقًا لظروف كل حالة.