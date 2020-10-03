خدمات وأسعار معرض مستلزمات المدارس بالقاهرة: تخفيضات تصل إلى 50%

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض مستلزمات الأسرة والمدارس الذي تقيمه المحافظة بالحديقة الدولية بمدينة نصر.

رصدت "الوطن" بعض الخدمات والتخفيضات التى يقدمها معرض "سوق مصر" الذى تم افتتاحه أمس برعاية محافظة القاهرة لتوفير مستلزمات الأسر والمدارس بتخفيضات تصل لـ 50% وذلك داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر.

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، افتتح المعرض بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والغرفة التجارية بالقاهرة وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية ويتميز المعرض بالآتى:

- تخفيضات فى المنتجات تصل لـ 50%

- استمرار فتح المعرض أمام الجمهور حتى الثلاثاء المقبل بدلا من اليوم السبت.

-المعرض يشارك فيه 300 عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر

- المعرض مفتوح من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11 مساء وبه كل ما يخص الأسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية.

- فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث يتضمن عروضا فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة.

- ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات .

-ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربي وأسرار النجاح في الشخصيات التراثية

-معرض للمنتجات اليدوية "الخيامية والحلي" وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض للتنورة والاراجوز.

-نشاط مسرح الحديقة الدولية الذي يقدم لزائرى المعرض مسرحية من الساعة 7 إلى 9 مساءً

-دعم أصحاب المصانع من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حيث يخصص المعرض خيمة عرض خاصة بالتعاون مع جمعية حورس لخدمة مستثمري القطاع غير الرسمي

-عدم السماح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض.

وفيما يتعلق بأسعار بعض المنتجات والأدوات داخل المعرض فهى كالتالى،

-قلم سبورة بـ 2.5 جنيه

-لانش بوكس 20 جنيها

- علبة قلم رصاص استيكه 9 جنيهات

-بنطلون رجالى قماش 100 جنيه

-3 بولو شيرت 100 جنيه

-بدلة كلاسيك 250 جنيها

-بليزر رجالى 150 جنيها

-2 سويت شيرت 100 جنيه

-بلوزة 50 جنيها

-10 قطع جلاد 5 جنيهات

- ألوان خشبية12 لون 20 جنيها

- علبة استيكه حمراء 20 جنيها

- صلصال طين حجم كبير 17.50 جنيه.