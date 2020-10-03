"القوى العاملة" تعين 167 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري في أسوان

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان 167 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 937 راغب عمل بينهم اثنين من ذوي القدرات .

وقال "سعفان"، في بيان صادر اليوم، إنَّ ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتمّ ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من محمد عبدالوهاب أحمد وكيل الوزارة، مدير المديرية في هذا الخصوص عما تمّ إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلى أنَّه تمّ صرف 190 ألف جنيه لـ79 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أنَّ المديرية أجرت في مجال التفتيش العمالي تفتيشًا على 302 منشأة "دوري، حملات"، وبحث 5 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد أجرت تفتيشًا على 119 منشأة.

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 22 شكوى فردية، تمّ تسوية 3 شكوى منها وديًا، وإحالة 12 شكوى للمحكمة العمالية وإحالة 3 شكوى للجهات الأخرى وباقي 4 شكوى تحت الشكوى والدراسة.