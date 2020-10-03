جامع: بورسعيد مؤهلة لتصبح مركزا صناعيا ولوجيستيا لنفاذ الصادرات للخارج

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مساندة الوزارة لجهود تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تمتلك العديد من الإمكانات والقدرات التصنيعية الكبيرة، فضلاً عن الموقع المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يؤهلها لتكون مركزاً صناعياً ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية .

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التجارة، باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي تناول متابعة موقف إنشاء المصانع الجديدة والمجمع الصناعي فضلاً عن الإنشاءات الجديدة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ الوزارة حريصة على التواصل مع كل المحافظين لمتابعة حركة التنمية الصناعية والتعرف على أهم التحديات التي تواجه المنتجين والسعي لحلها بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلب والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشارت جامع، إلى أنَّ اللقاء تناول متابعة موقف العملية الإنتاجية بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والتي تضم 429 مصنعاً منها 301 مصنع منتج في العديد من الصناعات المختلفة، فضلاً عن الاستثمارات الصناعية بالمحافظة سواء القائمة، وشهدت توسعات أو الجديدة والتب تضمنت مجالات إنتاج الإطارات ولمبات الليد والضفائر الكهربائية فضلاً عن الدهانات والصناعات الغذائية إلى جانب مجمع الصناعات الصغيرة والذى يضم 118 وحدة بمنطقة جنوب الرسوة ومجمع الـ54 مصنع والمخصص للملابس الجاهزة.

عادل الغضبان: نسعى لتعزيز أنشطة التصنيع والتصدير.. وكل الدعم للمستثمر الجاد

ومن جهته، أوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنَّ هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها المحافظة وبصفة خاصة في المجال الصناعي، حيث تسعى المحافظة جاهدة إلى التحول للنشاط الصناعي والتصديري أيضاً ويعكس ذلك المشروعات الصناعية العملاقة التى تمت ببورسعيد مؤخراً حيث أسهمت في جعل المحافظة من أهم المدن الصناعية في مصر، مؤكّداً حرص المحافظة على تقديم كل الدعم للمستثمر الجاد الأمر الذي يسهم في إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية وتوفير الآلآف من فرص العمل أمام شباب المحافظة.

وأشاد الغضبان، بالدعم غير المحدود الذي تقدمه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بالمحافظة، وتقديم العديد من المبادرات لخدمة شباب المحافظة من خلال مجمع خدمات المنشأت الصغيرة التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتيح خدمات متميزة للراغبين في إقامة مشروعات جديدة ومن ثم توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد.