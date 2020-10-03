مطارات البحر الأحمر تستقبل أول رحلة طيران فرنسي تقل 255 سائحا

يستقبل مطار "مرسى علم الدولي" ظهر اليوم السبت، أول رحلة طيران قادمة من فرنسا وعلى متنها عدد من السائحين، منذ تعليق رحلات الطيران في مصر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وكشف مصدر ملاحي، أن سلطات مطار مرسى علم استعدت لاستقبال وصول رحلة طيران قادمة من العاصمة الفرنسية باريس في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم.

وأضاف، أن مطار الغردقة يستعد لاستقبال ثاني الرحلات القادمة من العاصمة الفرنسية باريس في الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، لافتا إلى أنه سوف يتم استقبال الطائرة بالورود ورشها بالماء طبقا البرتوكول الرسمي في المطارات.

وكان أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه من المقرر وصول أول رحلتي طيران من مطار العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينتي الغردقة و مرسى اليوم السبت، وعلى متنهم 255 سائحًا فرنسيًا.

وشدد محافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، وإجراء تحليل الـpcr للسياح والوافدين من الخارج للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ٧٢ ساعة، وذلك للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

وأشار أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن هاتين الرحلتين تعدان أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس منذ تعليق رحلات الطيران في مصر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن مطارات مرسى علم والغردقة سوف تستقبل رحلات طيران قادمة من فرنسا السبت من كل أسبوع.

جدير بالذكر، أن مطاري الغردقة ومرسى علم الدولي استقبلا عدد من رحلات الطيران تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران الخارجي من عدة دول أجنبية تقل الآلاف من جنسيات مختلفة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا وبلغاريا.