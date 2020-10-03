مسيرة سيارات لمرشحي قائمة وفردي الساحل الشمالي

نظم أنصار عيسى أبوتمر السنقري، مرشح القائمة الوطنية في مطروح لانتخابات مجلس النواب بالاشتراك مع أنصار حسن نصرالله القاسمى مرشح حزب حماة الوطن "فردي" في دائرة مطروح الثانية مسيرة بالسيارات بطريق الساحل الشمالي لتأييد المرشحين.

وانطلقت السيارات من منطقة مدينة رأس الحكمة شرق مرسى مطروح بـ 70 كيلو واستمرت حتى مدينة الضبعة والعلمين في الساحل الشمالي.

وفي الوقت الذي علق فيه أنصار مرشح القائمة الوطنية لقطاع غرب الدلتا في مطروح عيسى أبو تمر ومرشح حزب حماة الوطن "فردي" دائرة ثانية حسن نصر الله صور ولافتات حزب حماة الوطن وضعوا عليها صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحملوها في أيديهم على جانبي الطريق في الساحل الشمالي ومنطقتي رأس الحكمة والضبعة، كما قاموا بلصق صورة الرئيس على السيارات وخرجت مسيرة كبيرة بسيارات عديدة بالمكبرات الصوتية وكلاكسات السيارات.

وقال عيسى أبو تمر مرشح القائمة الوطنية في مطروح عن قطاع غرب الدلتا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازاته لا حصر لها، منذ توليه مهام قيادة مصر، ونحن نؤيده ونبايعه كما نقف خلف جميع أجهزة الدولة في مواجهة الإرهاب، وتنمية الدولة، والتصدي لأعداء الوطن.

وأكد حسن نصر الله مرشح فردي حزب حماة الوطن إن أهالي مطروح هم على مر التاريخ حماة بوابة مصر الغربية، يدعمون مؤسسات الدولة ويقفون معها يدا بيد للماشركة في تنمية مصر ومحافظة مطروح في جميع القطاعات وتلبية جميع احتياجات المواطنين واستمرار مسيرة النهوض ببلدنا في التعليم والصحة وتقنين أوضاع الأراضي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من القطاعات الأخرى.