مسيرة حاشدة بشرم الشيخ في احتفالات ذكرى أكتوبر

شهد ميدان "سوهو سكوير" بمدينة شرم الشيخ، توافد المواطنين، اليوم، للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات السادس من أكتوبر، ودعم مؤسسات الدولة.

وخلال الاحتفال جرى استعراض أهم المشروعات القومية التي جرى تنفيذها على أرض مصر منذ تولي الرئيس السيسي، وأهم المشروعات القومية التي شهدتها محافظة جنوب سيناء.

وانطلقت مسيرة من الميدان، حمل المشاركون فيها الأعلام المصرية، ورددوا هتافات "تحيا مصر ويحي السيسي راعي التنمية" بشاركة عدد من القيادات الشعبية والحزبية ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.