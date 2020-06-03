الجوع والنوم وبلاش حزن.. أستاذ جهاز هضمي يوضح طرق تقوية المناعة

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن المناعة تنقسم إلى 4 أنواع: المناعة المكتسبة ولا تأتي إلا عن طريق التطعيم من مرض ما، والمناعة من الأجسام المناعية عن طريق الحصول عليها من المتعافي ويجرى حقنها لمريض متدهورة حالته، مؤكدا أن علاج كورونا بالبلازما أحد الحلول الطبية السليمة 100%، موضحا أن هناك فارق بين البلازمة وسحب الدم.

وأضاف "المنيسي" خلال لقاء ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، أن هناك نوع ثالث من المناعة هي المناعة المجتمعية أو كما تسمى مناعة القطيع، والمناعة الرابعة والأهم وهي المناعة الذاتية، والتي تتواجد بداخل جسم الإنسان منذ ولادته، وتختلف من شخص لآخر حسب جيناته، وهي مناعة ليست ضد ميكروب محدد ولكنها مناعة ضد أي جسم غريب.

وأشار إلى أن أفضل شيء للحفاظ على المناعة الذاتية هو النوم الجيد لمدة 8 ساعات ليلا، موضحا أن النوم يطرد السموم من جسم الإنسان، ويُفرز في فترة النوم هرمون بنائي، كما أن الجوع بدون عطش أو الصيام المتقطع مع شرب سوائل باستمرار يساعد على تقوية المناعة، إضافة إلى أن الحزن يضعف المناعة.