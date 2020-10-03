"مستقبل وطن" بأسيوط ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحي الحزب بمنفلوط

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز منفلوط مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية الحواتكة لدعم مرشحي الحزب بالدائرة الثانية "منفلوط والقوصية وديروط"، وشرح البرامج الانتخابية الخاصة بالمرشحين والوقوف على الإجراءات التنظيمية لأمانة مركز منفلوط لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك تنفيذا لتكليفات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب بحضور المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومرشح القائمة الوطنية، والنائب محمد عيد عبدالجواد عضو مجلس النواب ومرشح الحزب بالقائمة الوطنية.

واللواء يونس الجاحر عضو مجلس النواب ومرشح الحزب فردي، والنائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، ومرشح الحزب فردي، والدكتور حسام الدين حلمي ماضي، أمين الحزب بمركز منفلوط، ومرشح الحزب فردي، وحمادة زهير مرشح الحزب فردي، ومحمد الشوربجي أمين مساعد الحزب بمنفلوط، وحسام عبدالمعز امين التنظيم بمركز منفلوط وأمناء الأمانات النوعية، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بمنفلوط والوحدة الحزبية بالحواتكة.

وأكد المهندس ياسر عمر، أمين عام الحزب بأسيوط، أن الحزب حريص على تقديم الدعم الكامل لمرشحيه في كل الدوائر، وأن مستقبل وطن انتقى أعضاءه بعد استبيانات عديدة بين الناخبين في مختلف الدوائر أكدت أنهم من أفضل العناصر التي تحظى بشعبية وقبول لدى المواطنين، وهم جديرين بثقتهم وبأصواتهم وسيكون لهم دور كبير وهام في مجلس النواب القادم لخدمة دوائرهم وأهلهم وقد استعرض السادة مرشحي الحزب لمجلس النواب برامجهم الانتخابية، والتأكيد على أهمية دور عضو مجلس النواب الرقابي والتشريعي وأهمية تكاتف الجميع لإخراج الانتخابات بصورة تليق بشعبية الحزب على أرض الواقع.

والتأكيد على أهمية ظهور أمانة الحزب بمركز منفلوط بالمظهر المشرف والقوي في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة بانتخابات مجلس النواب.

وفي ختام المؤتمر أكد جميع أعضاء الحزب على أنهم على قلب رجل واحد خلف مرشحي الحزب.