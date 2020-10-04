بعد إنتاج فيلم يرصد كواليسه.. تعرف على مشوار "الأب الروحي" مع الأوسكار

قبل 48 عاما، تحديدا يوم 23 مارس عام 1972، جلس رواد السينما لمشاهدة الفيلم "الأيقوني" الأب الروحي، لمخرجه فرانسيس فورد كوبولا، ليحدث حينها نقلة في عالم السينما، ويعتبره الكثيرون بأنه الأفضل على مدار تاريخها.

تمر السنوات، ويزداد معها عشق الجماهير للتحفة السينمائية التي أنتج الجزء الثاني منها عام 1974، والثالث عام 1990، وحتى وقتنا الحالي لا تزال أحداث الفيلم وكواليسه تشغل عشاقه، وفي آخر المفاجآت المتعلقة بالأب الروحي، تم الإعلان عن إنتاج فيلم يحكي كواليس صناعته، وذكرت تقارير صحفية نشرت على عدد من المواقع بأن الممثل جاك جيلنهال، 39 عاما، سيقوم بدور المنتج روبرت إيفانز، بينما سيجسد الممثل إسحاق أوسكار، 41 عاما، شخصية المخرج فرانسيس فورد كوبولا، سيركز الفيلم على الخلاف بين كوبولا وإيفانز أثناء عملهما في الفيلم الكلاسيكي لعام 1972.

كما تم الإعلان عن أن المخرج فرانسيس فورد كوبولا سيقوم بعمل تعديلات على الجزء الثالث والذي صدر عام 1990.

وبعد 30 عاما ستكون النسخة المعدلة بعنوان "موت مايكل كورليوني".

ونستعرض في التقرير التالي نجاحات الأب الروحي على مدار 48 عاما، والجوائز التي حصدها.

الأب الروحي الجزء الأول

من إخراج فرانسيس فورد كوبولا والذي شارك في تأليفه مع ماريو بوزو، ومن بطولة مارلون براندو، آل باتشينو، جون كازالي، جيمس كان وديان كيتون.

ترشح الفيلم لـ 11 جائزة أوسكار، وحصد منها 3، وهي أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ممثل دور رئيسي لمارلون براندو.

ولم يحضر مارلون براندو الحفل، ورفض الجائزة بسبب سوء معاملة الأمريكيين الأصليين في مجال الترفيه.

كما لم يحضر آل باتشينو المرشح لأفضل ممثل دور مساعد، لأنه رأى بأنه من المفترض ترشحه لأفضل ممثل دور رئيسي، لأنه ظهر على الشاشة أكثر من مارلون براندو.

وكان الفيلم انطلاقة "آل باتشينو"، عندما قدم دور مايكل كورليوني، وقتها اقتنع المخرج فرانسيس فورد كوبولا بموهبته، في الوقت الذي كان يرفضه منتجو العمل، ولم يخيب آل باتشينو ظن "كوبولا"، ليقوم بواحد من أفضل الأدوار في السينما على مدار تاريخها.

وترشح الفيلم لـ 7 جوائز جولدن جلوب حصد منها 5، وترشح لـ 5 جوائز بافتا حصد منها واحدة، بالإضافة للمئات من الترشيحات والجوائز الأخرى.

كانت تكلفة إنتاج الفيلم 6 ملايين دولار، وتخطت أرباحه الـ 246 مليون دولار.. بحسب موقع IMDB

الأب الروحي الجزء الثاني

طرح الفيلم 18 ديسمبر 1974، من إخراج فرانسيس فورد كوبولا والذي كتبه مع ماريو بوزو، ومن بطولة آل باتشينو، ديان كيتون وروبرت دي نيرو.

ترشح الفيلم لـ 11 جائزة أوسكار، وحصد منها 6، في فئات، أفضل فيلم، أفضل ممثل مساعد، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل موسيقى.

وترشح الفيلم لـ 6 جوائز جولدن جلوب، وكانت تكلفة إنتاجه 13 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 48 مليون دولار.

الأب الروحي الجزء الثالث

طرح 25 ديسمبر 1990، ومن بطولة آل باتشينو، ديان كيتون وآندي جارسيا، وكانت تكلفة إنتاجه 54 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 136 مليون دولار.

ترشح الفيلم لـ 7 جوائز أوسكار، و7 جولدن جلوب ولم يحصد أي جائزة.