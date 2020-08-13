آل باتشينو تعلم منه وأحبته ميريل ستريب.. جون كازالي "معشوق الجماهير"

تعلمت الكثير عن التمثيل منه، جملة قالها آل باتشينو، عن صديقه الممثل الراحل جون كازالي، وذلك على الرغم من أن "كازالي" لم يشارك طوال حياته سوى في 8 أفلام فقط، حتى رحل في عمر الـ 42 عاما متأثرا بإصابته بالسرطان.

اليوم ذكرى ميلاد جون كازالي الذي ولد 12 أغسطس 1935، في أمريكا، لم يقدم في حياته الفنية سوى 5 أفلام روائية طويلة فقط، جميعها ترشحت لجائزة أوسكار أفضل فيلم، بالإضافة لمشاركته في فيلم قصير ومسلسلان، وعلى الرغم من عمره القصير، وأعماله القليلة إلا أنه دخل قلوب الجماهير، ونال إعجاب النقاد.

أول عمل شارك فيه كازالي كان الفيلم القصير The American Way عام 1962، وهو من إخراج Marvin Starkman.. ثم شارك في مسلسل N.Y.P.D. عام 1968.

بعدها بـ 4 سنوات، شارك في فيلم الأب الروحي مع المخرج فرانسيس فورد كوبولا، بعدما قدم دور "فريدو" ببراعة شديدة، أمام النجوم مارلون براندو، آل باتشينو وجيمس كان وغيرهم.

وفي عام 1974، شارك كازالي في فيلم The Conversation والذي كتبه وأخرجه فرانسيس فورد كوبولا، وفي نفس العام شارك في الأب الروحي الجزء الثاني مع كوبولا أيضا، ليقدم دور شديد التميز في الفيلم الأيقوني.

وفي عام 1975، قدم واحد من أفضل أدواره في فيلم Dog Day Afternoon أمام صديقه الممثل آل باتشينو، ومن إخراج سيدني لوميت، وترشح كازال عن دوره لجائزة أفضل ممثل دور مساعد عام 1976.

قصة حب شديدة عاشها جون كازالي مع الممثلة ميريل ستريب، لكن رحيله وهو في عمر الـ 42 عاما، فرض نهاية مأساوية وترك كبير الحزن داخل قلبها، وعلى جماهيره.

في عام 1978، كان يصور فيلم The Deer Hunter أمام حبيبته ميريل ستريب، وصديقه روبرت دي نيرو، ومن إخراج مايكل سيمينو..

وقتها كان كازالي مريض بالسرطان، علم المخرج مايكل سيمينو بذلك. خاصة وأن كازالي كان ضعيفًا بشكل شديد الوضوح، فاضطر المخرج لتصوير مشاهده أولاً، عندما اكتشف منتجو العمل أنه يعاني من مرض السرطان، أرادوا استبعاده، لكن هددت حبيبته وصديقته، ميريل ستريب ، بعد استكمال التصوير إذا جرى استبعاده.. وذلك بحسب موقع IMDB، وبالفعل استكمل كازالي التصوير، وتوفي 12 مارس 1978، وذلك بعد وقت قصير من تصوير الفيلم.